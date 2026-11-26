El fiscal Javier Flores aseguró que los procedimientos penales continúan y reconoció que ha escuchado los reclamos de las víctimas por la reparación del daño

Pese a que los afectados por el presunto fraude de Proyectos 9 continúan sin recibir la devolución de su dinero, la Fiscalía de Nuevo León mantiene la judicialización de las carpetas de investigación y la solicitud de nuevas audiencias contra los presuntos responsables.

El fiscal Javier Flores Saldívar aseguró que los procedimientos penales continúan y reconoció que ha escuchado los reclamos de las víctimas por la falta de pagos y reparación del daño.

“Se siguen actuando dentro de las carpetas. He escuchado las quejas de que no se les ha pagado. Hay un procedimiento penal que se está siguiendo en todas sus consecuencias y se siguen realizando las judicializaciones a la fecha”.

Al hablar de los dos detenidos involucrados en el fraude inmobiliario, detalló que continúan con sus vinculaciones a proceso.

“Hasta donde tengo conocimiento, José tiene 12 vinculaciones, y Manuel, 11. Pero se sigue actuando y se siguen pidiendo audiencias, que es el procedimiento a seguir”.

Este miércoles, nuevamente un grupo de afectados acudió a las afueras del edificio de la Fiscalía para exigir avances en las investigaciones y respuestas sobre el dinero que entregaron para adquirir departamentos que no les fueron entregados.

La inconformidad se mantiene entre compradores e inversionistas que buscan recuperar su patrimonio, mientras los procedimientos penales continúan contra los señalados por el presunto fraude.