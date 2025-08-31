Continúa evolución de menor golpeado con pupitre en Prepa 2

Ángel ya ha podido entablar conversaciones con sus familiares, sin embargo, sigue sin recordar en su totalidad lo ocurrido en el día del incidente

Tres días después de sufrir un golpe con un pupitre mientras estaba en clases, Ángel Adrián sigue recibiendo tratamiento en el Hospital Universitario, su madre, Angélica Leura menciona como ha sido este proceso de evolución.

“En la mañana estuvo bien, le hicieron un electroencefalograma y relativamente ahorita yo lo dejé dormido y sí menciona que se siente muy cansado. entonces lapsos está bien, lapsos está, vuelve a recaer”, mencionó.

El joven Ángel ya ha podido entablar conversaciones con sus familiares, sin embargo, la memoria de lo ocurrido en el día del incidente sigue siendo algo borrosa.

“Desde donde le pegaron, no tenía esa secuela, o sea desde ahí ya él ya no recordaba nada y ahora en la mañana ya hubo otro tramo más que recordó, ya recordó hasta donde llegó a prefectura y ya no sintió las piernas, pero me dice, pero desde ahí ya no recuerda”.

Así mismo, la madre comenta que, hasta el momento, nadie de la preparatoria se ha presentado con ella tras lo sucedido.

Los padres del compañero que fue quien cargó el banco y accidentalmente golpeo a Ángel han estado cerca, brindando apoyo a Angélica y su familia.

“Los papás han estado muy de cerca en el caso, realmente es como les comento yo a mucha gente, es un accidente. El niño está teniendo mucho bullying adentro de la escuela, muchas amenazas, a lo cual yo eso no es lo que quiero”.

Angélica solo tiene una petición.

“Con la preparatoria sí quiero que se acerque tanto el director, que nos sentemos a hablar, que vayan, saben dónde estamos, que vayan, que se acerquen, no estoy tampoco pidiendo algo imposible".

"Yo quiero saber a futuro qué va a pasar, si mi hijo tiene secuelas, si va a haber algún seguro que se cubra, algún tratamiento que siga, todo eso es lo que yo necesito saber”, indicó.

Ángel sigue en el Hospital Universitario, a la espera de su evolución, contando con el apoyo de toda su familia.