Continúa en Escobedo, mejora de carretera a Monclova

La modernización de la carretera a Monclova avanza con la preparación de la zona para la colocación de pavimento hidráulico.

Los trabajos son supervisados por Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento, junto a José Antonio Quiroga y Martiniano Rueda, quienes aseguran que se cuida la movilidad para minimizar afectaciones a los automovilistas.

“Aquí está trabajando el equipo en estos días sin parar. Estamos tratando de causar los menos posibles congestionamientos viales”, señaló Canales.

La obra se desarrolla en etapas, garantizando la circulación abierta durante la temporada decembrina. La intervención abarca 3,200 metros cuadrados, mejorando la superficie para el tránsito de vehículos de carga y particulares.

“Estamos en la etapa previa para poder recibir concreto próximamente y abrir a circulación. Recuerden que esto está hecho en etapas para que podamos tener siempre circulación. Para poder tener siempre circulación y siga avanzando la obra”, expresó José Antonio Quiroga.

Esta obra es crucial para la conexión regional y se espera que mejore significativamente la circulación en la zona.