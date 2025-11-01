Continúa dolor e incertidumbre para familia de gemelos fallecidos

La familia de los hermanitos Marcelo y Rafael, quienes murieron en un incendio en su casa, buscan regresar pronto a su hogar para comenzar de nuevo

Un incendio dentro de una vivienda ubicada en la colonia San Ángel en el municipio de Monterrey, arrebató la vida de dos pequeños gemelos de 4 años, Marcelo y Rafael.

Cinco días han pasado de la tragedia, días en los cuales ha afrontado múltiples situaciones difíciles, como lo relata Miriam Aracely Juárez, abuela de los gemelos.

“Nos ha pegado mucho, más que nada, la pérdida de los niños y el estar separados por no poder yo estar con mi hija porque pues a todas nos prestaron donde habitar porque pues la casa ahorita no podemos meternos”, comentó.

Miriam nos relata que este hogar que da vivienda a ella, su esposo, dos de sus hijas, su hijo de 7 años y dos nietos, aún no está habilitado para que puedan regresar y hacer la atención necesaria, debido a que requieren un papel por parte de Protección Civil que les de el aval para realizarlo.

"Yo lo que quiero es el papel para poder limpiar la casa”.

El dolor más grande para la familia fue la pérdida de Marcelo y Rafael, los mas chicos del hogar, quien su madre en apoyo con su familia pudo sacarlos adelante a pesar de ser madre soltera, los dos estando en kínder, y tomando clases de danza y entrenando futbol por la tarde.

El daño ocasionado por este incendio es uno que han afrontado, sin embargo, piden el apoyo de la comunidad con cualquier material, comida e incluso contacto con alguna organización que pueda brindar apoyo psicológico para superar este momento difícil.

Si quiere apoyar, puede comunicarse al 81 2383 9450 con Miriam Juárez.

Ahora, la familia busca aferrarse al amor y a la esperanza, convencida de que, podrán regresar a su casa y mantener viva la memoria de los pequeños gemelos que llenaron su hogar de risas y amor.

“Esa es una pérdida que yo pienso que nunca vamos a superar, pero que tenemos que salir adelante porque se quedaron sus dos hermanitos y yo prometí levantarles su casa”., compartió.