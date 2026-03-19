Continúa detenido adolescente por caso Brithany, también su madre

Respecto a la situación de la madre del presunto responsable, el fiscal Javier Flores Saldívar explicó que también continúa detenida

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que el adolescente identificado como "El Patines" continúa detenido por su presunta participación en el homicidio de Brithany Nahomi, la menor localizada sin vida en la colonia Barrio de la Industria, en Ciudad Solidaridad.

El funcionario señaló que el menor permanece bajo proceso por los actos que se le imputan, mientras la Fiscalía avanza en la integración de la carpeta de investigación.

“Se encuentra detenido el adolescente por los actos realizados”, indicó.

Respecto a la situación de la madre del presunto responsable, el fiscal explicó que también continúa detenida, en tanto se analizan posibles elementos que la vinculen con los hechos.

“Por lo que hace a la mamá, se están buscando ahí los datos que pudieran existir. Hasta el momento sigue con su causa por el hecho que se le encausó ahí”, precisó.

Ante cuestionamientos, Flores Saldívar reiteró que la mujer no ha sido liberada. "Sí, sí sigue detenida”, afirmó.

Investigación en desarrollo

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer completamente el caso, incluyendo la posible participación de otras personas.

El fiscal reiteró que, debido al sigilo de las indagatorias, no es posible revelar mayores detalles; sin embargo, aseguró que se continúa recabando evidencia pericial y testimonios clave para fortalecer el caso.

Brithany Nahomi, de 15 años, fue reportada como desaparecida y días después localizada sin vida en un terreno de la colonia Barrio de la Industria, al norponiente de Monterrey.

Por estos hechos, un adolescente fue identificado como principal sospechoso y actualmente enfrenta proceso legal, mientras la Fiscalía busca robustecer la imputación en su contra.