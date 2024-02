Continúa demolición de Torres Ysabella, en San Pedro

La demolición del edificio de condominios de lujo, Torres Ysabella continúa en demolición a manos del municipio de San Pedro, luego de que este, detectara al menos 50 observaciones donde se cuestionaba la legitimidad del proyecto, es decir, los permisos de construcción.

Aunando a esto, los vecinos están a favor de que este edificio desaparezca, pues desde hace tiempo estaban en contra de que se ubicara sobre el cerro de la Loma Larga.

Aseguraron que según una fuente, el punto no era ideal para una construcción, debido a que la base contaba con huecos, y en algún momento la construcción se pudo venir abajo afectando los domicilios contiguos.

No contaban con los debidos permisos, pero de alguna manera se fueron dando los acontecimientos y la construcción.

“Hubo quejas por parte de los propios vecinos porque al parecer no es un suelo firme, hay huecos, entonces es un gran peligro que de pronto la edificación se venga abajo”, dijo don Federico Ortiz, vecino de la colonia Fuentes del Valle.

Y sostuvo que los vecinos vivían con miedo por antecedentes similares.

“El temor de los vecinos de que esto diera una tragedia. Anteriormente, subiendo la loma, donde está Monte Capitolio, hubo derrumbes porque no hay un suelo firme, sobre todo en ese lugar”, relató.

Media calle que da a la entrada de los trabajos, está acordonada por uniformados y unidades policiales de San Pedro, hecho que los vecinos reprobaron.

Las acciones dieron inicio desde este viernes y habitantes de la colonia Fuentes del Valle, expusieron que llegaron más de una decena de unidades a obstruir el paso y sin responder a los cuestionamientos de los vecinos.

“Faramalla, por así decirlo eran de 10 a 12 unidades, para qué tantas. Aparte, una señora pasó de acá vecina mía, y se detuvo para ver qué había pasado y si no de manera prepotente, si no de la mejor manera le dijeron que no podía, que siguiera adelante. Señor. Yo solamente quiero saber qué es lo que está pasando.

“Entonces, por parte del municipio de San Pedro, la conducta de los oficiales, para mí, no fue la más adecuada”, acusó.

Este viernes, el cabildo de San Pedro revocó los permisos de construcción de Torres Ysabella por estar basados en información falsa, por lo que de inmediato procedieron a su demolición.

Albergaba dos torres de 23 niveles, y se ubica en la colonia Fuentes del Valle, sobre el cerro de la Loma Larga.

