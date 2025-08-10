Continua cierre vial en Revolución por derrame de diésel

Un choque múltiple entre cuatro vehículos y el derrame de diésel sobre la carpeta asfáltica se registró este sábado en la avenida Revolución

Un choque múltiple entre cuatro vehículos y el derrame de diésel sobre la carpeta asfáltica se registró este sábado en la avenida Revolución, a la altura de la calle José Alvarado, en la colonia Buenos Aires.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con autoridades municipales, acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar labores de contención y limpieza del hidrocarburo, a fin de evitar mayores riesgos tanto para automovilistas como para peatones.

Como medida preventiva, los carriles principales de la avenida Revolución fueron cerrados en el tramo que va de Chapultepec a José Alvarado, lo que ha generado afectaciones a la vialidad en la zona.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y extremar precauciones al circular cerca del área.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades continúan en el sitio trabajando para reabrir la circulación lo antes posible.