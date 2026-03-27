Continúa búsqueda de hombre desaparecido en rancho de China, NL

Según los datos proporcionados, el hombre viajaba en una camioneta Mitsubishi blanca, modelo 2012, con placas del estado de Tamaulipas

Autoridades mantienen la búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el rancho La Ermita, en el municipio de China, siendo el único pendiente de localización entre ocho personas inicialmente reportadas.

De acuerdo con información difundida en el boletín de búsqueda, se trata de Casimiro Arjona Serna, de 53 años de edad.

Su desaparición fue reportada el pasado 23 de marzo de 2026, luego de que se dirigiera hacia dicho rancho. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Según los datos proporcionados, el hombre viajaba en una camioneta Mitsubishi blanca, modelo 2012, con placas del estado de Tamaulipas.

Al momento de su desaparición vestía camisa negra, pantalón de mezclilla y botas tipo industrial en color café oscuro.

Familiares han solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir la información que contribuya a su localización.