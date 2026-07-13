Continúa búsqueda de hombre desaparecido en Apodaca

La familia señaló que ya han transcurrido casi 36 horas desde la desaparición de Alfonso Garza Arteaga y solicitó el apoyo de la ciudadanía

La desaparición de un hombre de 60 años mantiene preocupada a una familia en el municipio de Apodaca, que continúa buscándolo sin obtener noticias sobre su paradero.

Buscan a Alfonso Garza Arteaga

Se trata de Alfonso Garza Arteaga, quien salió a pie de su domicilio en la colonia Novo Apodaca antes de las 6:00 de la mañana del pasado 11 de julio y desde entonces se desconoce dónde se encuentra.

Al momento de su desaparición vestía un short color gris, una camiseta del mismo color y tenis negros.

De acuerdo con sus familiares, ya fue presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

Su hija, Yessica Garza, quien este domingo celebra su cumpleaños, aseguró que el único regalo que desea recibir es el regreso de su padre sano y salvo.

Piden apoyo de la ciudadanía

La familia señaló que ya han transcurrido casi 36 horas desde la desaparición de Alfonso Garza Arteaga y solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir su información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo a las autoridades.