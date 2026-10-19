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Nuevo León

Continúa búsqueda de hombre arrastrado por corriente

Por: Paola Treviño

18 Octubre 2026, 19:46

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La persona cayó a un canalón durante las lluvias del viernes en Monterrey; autoridades rastrean la zona hasta el Periférico.

Las labores de búsqueda de un hombre que fue arrastrado por la corriente de un canalón el viernes continuaron este domingo en el río Topo Chico, en Monterrey, sin que hasta el momento haya sido localizado.

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León, junto con el equipo canino K9 y el helicóptero Fénix, participaron en el operativo que inició a las 07:35 horas y concluyó a las 16:00 horas.

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Los rescatistas realizaron recorridos a pie al interior del río y revisaron puntos de acumulación de materiales, mientras que la aeronave efectuó sobrevuelos sobre el cauce para ampliar el área de búsqueda.

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En total, los equipos recorrieron aproximadamente cinco kilómetros, desde el antiguo Camino a Santo Domingo hasta el Periférico Monterrey, en Apodaca.

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Sin embargo, las labores concluyeron sin resultados positivos, por lo que las autoridades informaron que la búsqueda se reanudará este lunes.

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El hombre fue arrastrado por la corriente a la altura de la colonia Del Maestro, durante las lluvias registradas el viernes.

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