Continúa bloqueo de transportistas; exigen diálogo con alcalde

Los manifestantes advirtieron que permanecerán en el lugar hasta que el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, acuda personalmente a dialogar con ellos.

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Un grupo de alrededor de 120 transportistas mantiene bloqueada la avenida Manuel Ordóñez, en el municipio de Santa Catarina, desde la mañana de este lunes, en protesta por presuntos actos de extorsión que aseguran han sufrido por parte de agentes de Tránsito municipal.



Los operadores de carga pesada, quienes dijeron estar cansados de esta situación, señalaron que las supuestas irregularidades han afectado de manera constante el desempeño de su actividad laboral en el municipio.



De acuerdo con los inconformes, su intención inicial no era bloquear la importante vía que conecta con la carretera Monterrey-Saltillo. Aseguraron que se dirigían de manera pacífica hacia la Presidencia Municipal para realizar una manifestación y exponer sus demandas.



Sin embargo, afirmaron que una camioneta blindada les cerró el paso cuando avanzaban sobre la avenida Manuel Ordóñez, situación que derivó en la concentración de unidades sobre la arteria y en la interrupción de la circulación vehicular.



Los manifestantes advirtieron que permanecerán en el lugar hasta que el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, acuda personalmente a dialogar con ellos y presente una solución definitiva a las problemáticas que enfrenta el sector transportista.



Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado si sostendrán una mesa de diálogo con los manifestantes ni han emitido una postura oficial respecto a las denuncias de presuntas extorsiones señaladas por los operadores de transporte de carga.