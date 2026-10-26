Continúa asegurada casa donde hallaron muerto a hombre

Agentes resguardan una vivienda en el Barrio Alameda tras el hallazgo de un habitante sin vida y el despojo violento de un vehículo.

La vivienda donde un hombre fue localizado sin vida continúa asegurada mientras las autoridades investigan su muerte y el presunto robo con violencia de su camioneta, en la colonia Barrio Alameda.

El inmueble, ubicado en el cruce de las calles Encino y Olmo, permanece bajo resguardo, con tres cintas rojas de evidencia colocadas en las puertas como parte de las diligencias.

El fallecido fue identificado por vecinos como Ricardo, de 60 años.

Durante la inspección, personal de Servicios Periciales detectó que presuntamente presentaba huellas de violencia en el cuello, por lo que se realizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Mientras tanto, policías entrevistaron a vecinos del sector para recabar información y buscar posibles cámaras de seguridad que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no han localizado grabaciones que aporten datos relevantes.

Las autoridades también buscan una camioneta Mercedes-Benz modelo 2000, propiedad de la víctima, que presuntamente fue robada con violencia.

El caso continúa bajo investigación para identificar a los posibles responsables.