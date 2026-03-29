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Continua afluencia alta en Aeropuerto de Monterrey.

Por: Jared Villarreal

28 Marzo 2026, 15:19

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Alta afluencia se registra en el Aeropuerto de Monterrey por el inicio de vacaciones de Semana Santa, con largas filas en salidas y llegadas

Continua afluencia alta en Aeropuerto de Monterrey.

Debido al inicio de las vacaciones de semana santa, durante este fin de semana, se pudieron ver grandes filas de abordaje en la Terminal A del Aeropuerto Internacional De Monterrey, presentando una afluencia más alta de lo normal.

Fue desde el viernes que las diferentes terminales empezaron a recibir cientos de visitantes, tanto en llegadas debido a los eventos como el Repechaje FIFA del Mundial 2026, turistas de otras partes del país y el mundo que visitan Monterrey para pasar sus vacaciones.

Mismo caso con las salidas, presentando mayor afluencia durante el sabado, día que aprovecharon los regios para viajar a diferentes destinos ahora que inician las vacaciones de Semana Santa.

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