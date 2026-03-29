Continua afluencia alta en Aeropuerto de Monterrey.

Alta afluencia se registra en el Aeropuerto de Monterrey por el inicio de vacaciones de Semana Santa, con largas filas en salidas y llegadas

Debido al inicio de las vacaciones de semana santa, durante este fin de semana, se pudieron ver grandes filas de abordaje en la Terminal A del Aeropuerto Internacional De Monterrey, presentando una afluencia más alta de lo normal.

Fue desde el viernes que las diferentes terminales empezaron a recibir cientos de visitantes, tanto en llegadas debido a los eventos como el Repechaje FIFA del Mundial 2026, turistas de otras partes del país y el mundo que visitan Monterrey para pasar sus vacaciones.

Mismo caso con las salidas, presentando mayor afluencia durante el sabado, día que aprovecharon los regios para viajar a diferentes destinos ahora que inician las vacaciones de Semana Santa.