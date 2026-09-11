Contenedor de basura sostiene a poste en San Nicolás

Vecinos de la colonia Héroes de México denunciaron que el poste permanece en esta condición desde hace meses y piden a CFE reemplazarlo

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Un poste que permanece ladeado y sostenido parcialmente sobre una canasta para la basura mantiene preocupados a vecinos de la colonia Héroes de México, en San Nicolás de los Garza.

El reporte se encuentra sobre la calle Agustín de Iturbide, donde ciudadanos de la zona comentaron preocupados a info 7 que el poste resultó afectado tras las lluvias y vientos registrados meses atrás en el área metropolitana.

De acuerdo con los vecinos, desde entonces la estructura permanece inclinada y aseguran que se mueve cuando hay viento. En el lugar se observa que parte del peso del poste recae sobre una canasta para la basura, cuyo tubo ya presenta daños y comienza a quebrarse.

Protección Civil acudió al sitio y colocó una cita de precaución, por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad evaluó la situación y llevó un poste de concreto sobre la calle, al parecer, por el que será sustituido, sin embargo, los residentes siguen en espera de que la Comisión Federal de Electricidad realice la sustitución del poste.

María, vecina del domicilio marcado con el número 354, explicó que la situación ha provocado temor para su familia por bastantes meses.

“Esto ya tiene 9 meses, es preocupante porque se sostiene de mi casa, del bote de basura y de mi casa, mis niñas no pueden salir a jugar, dormimos con miedo”, compartió.

La vecina agregó que personal de CFE acudió recientemente al lugar y les aseguraron que el poste sería cambiado.

“Si vino CFE y dejó aquí el poste, estamos esperando a ver si es cierto que van a cambiarlo”, comentó.

Además de este poste, vecinos de la zona señalaron que existen otras estructuras de madera que presentan deterioro. Comentan que algunos de los postes que sostienen transformadores tienen más de 40 años y consideran necesario que sean inspeccionados para determinar si requieren ser reemplazados, incluso por postes de concreto.

Por ahora, los vecinos permanecen a la espera de que CFE atienda el reporte y revise las condiciones de la infraestructura eléctrica de la calle, con el objetivo de evitar que el poste pueda caer y provocar daños o poner en riesgo a quienes viven y transitan por la zona.