Contempla Nuevo León sumar a Coahuila por agua del Pánuco

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, señaló que para traer agua del Pánuco se requiere que Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila estén involucrados

Por: Rosalinda Tovar

Enero 26, 2023, 15:26

El Gobierno del Estado no sólo compartirá el gasto de un acueducto para traer agua del río Pánuco con Tamaulipas, sino que también contempla sumar a Coahuila.



En entrevista telefónica para INFO7, el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, explicó que desde el año pasado el gobernador Samuel García propuso crear un proyecto regional que beneficie al noreste del país.



“El gobernador del estado en una reunión regional presentó una propuesta que traíamos nosotros de un proyecto regional, no un proyecto exclusivo para Nuevo León, para utilizar la concesión que tiene Nuevo León de agua del río Pánuco que es de 15 metros cúbicos por segundo para fortalecer todo el noreste de México, incluyendo por supuesto Tamaulipas, Nuevo León e incluso Coahuila”, señaló el funcionario.



Agregó que, para ello, se requiere de una gran inversión en la que tendrían que involucrarse los tres estados y el gobierno la federación.



“Es un proyecto de un alcance muy grande, que Agua y Drenaje no puede pagar definitivamente, pero que con recursos privados y apoyo federal si se lograría”, consideró Barragán.



El titular de Agua y Drenaje afirmó que, si hay interés de los estados para participar en el proyecto, sin embargo, será uno diferente al que existía hace algunos años, por lo que se debe replantear los trazos, la infraestructura y el costo financiero, pero primero se debe concertar las voluntades.



El gobernador del estado, dijo el martes que ya tiene pláticas con su homólogo de Tamaulipas, Américo Villarreal sobre realizar la obra de manera conjunta.