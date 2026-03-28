Contará HU con estudios avanzados de enfermedades metabólicas

El Hospital Universitario inauguró el área META CORE Centro Integral de Evaluación Metabólica y Medicina de Precisión, situado en el Servicio de Endocrinología

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Ante el aumento de enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, que afecta a casi el 12% de la población mundial, el Hospital Universitario José Eleuterio González inauguró el área META CORE Centro Integral de Evaluación Metabólica y Medicina de Precisión.



El nuevo espacio estará situado en el Servicio de Endocrinología de la Torre HU. Con ayuda de equipo de tecnología avanzada, permitirá incrementar la profundidad de análisis en temas como la composición corporal, la prevención de lesiones en el pie diabético, la detección de riesgo en tumores tiroideos, así como el estudio y predicción de la progresión a cirrosis en los pacientes con hígado graso.



El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, enfatizó que las instalaciones de este nuevo centro reflejan la evolución constante del hospital para mejorar la calidad de vida de la población.



Agregó, al detectar de manera oportuna los padecimientos, el personal médico tendrá la capacidad de mejorar en la toma de decisiones para integrar un tratamiento adecuado para cada persona.



“A lo largo de la historia el Hospital Universitario se ha caracterizado por su compromiso con la atención de calidad, la formación de profesionales de la salud y la generación de conocimiento que, al integrar tecnología de vanguardia, este centro fortalece de manera importante los servicios de epidemiología y nutrición clínica, para el estudio de las enfermedades.



“Hemos hablado de que la educación es el único medio que puede transformar a una sociedad, pero la salud es otro pilar fundamental para salir adelante. Así que los felicito por este paso trascendental en la consolidación de un modelo de atención más integral para todos”, expresó el Rector de la UANL.



Por su parte, el Director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario, Oscar Vidal Gutiérrez, dijo que este centro integral apoyará en la reducción del impacto social y económico de pacientes con enfermedades metabólicas a nivel estatal y, a su vez, representa un compromiso permanente con la innovación, la excelencia médica y el bienestar de la población al realizar estudios de precisión en menor tiempo.



“La apertura de META CORE marca un hito en la evolución de nuestro servicio de endocrinología, aquí podemos hacer un PCR en tiempo real que permite cuantificar la cantidad inicial de ADN, por ejemplo.



“En el ámbito de la investigación se podrán detectar más estados de hiperinsulinismo hiperglucémico, lo que ayuda a posicionar a nuestro hospital a la vanguardia en estudios de resistencia a la insulina y favorecer a la asistencia y la docencia”, precisó.



Posterior a develar una placa conmemorativa del lugar y realizar un recorrido con las autoridades universitarias, el coordinador del Servicio de Endocrinología HU, Leonardo Mancillas Adame, señaló que por medio de diversos análisis podrán identificar el riesgo de complicaciones antes de que aparezcan los síntomas.



“Cada paciente es biológicamente único: su composición corporal, su perfil genómico y metabólico, su riesgo cardiovascular y su respuesta al tratamiento no son intercambiables con los de otra persona y, aunque durante mucho tiempo hemos hecho una medicina de promedios, hoy en día somos capaces de generar evaluaciones predictivas validadas estadísticamente con un análisis riguroso de datos clínicos”, comentó el endocrinólogo de la UANL.



Dentro de su infraestructura se incluye el Laboratorio de Endocrinología Molecular y Medicina de Precisión en el que se podrán realizar análisis de genes para pacientes con nódulos tiroideos y detectar su propensión al cáncer, así como el uso de la técnica Clamp para determinar la resistencia a la insulina.



Asimismo, estará disponible la elastografía transitoria (fibroscan) para medir fibrosis en pacientes adultos y pediátricos.



Entre los módulos disponibles se encuentran el de evaluación metabólica, consulta nutricional, área de prevención de lesiones en el pie diabético, entre otros.