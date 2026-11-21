Se precisó que durante este periodo no fue necesario activar el protocolo Muralla, aunque se mantuvieron las actividades de prevención y vigilancia

Un total de 156 personas detenidas, 31 vehículos asegurados y 14 armas de fuego decomisadas dejaron los operativos Muralla y Coordinación Metropolitana durante esta semana en Nuevo León.

El secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla Vargas, informó que, como parte de la operación Muralla, se reportaron 94 detenidos, 20 vehículos asegurados y cinco armas de fuego, mediante labores de vigilancia y patrullaje estratégico en municipios rurales.

El funcionario precisó que durante este periodo no fue necesario activar el protocolo Muralla, aunque se mantuvieron las actividades de prevención y vigilancia.

Operativos de seguridad dejan detenciones en municipios metropolitanos

Por otra parte, mediante el Grupo de Coordinación Metropolitana se registraron 62 detenciones, de las cuales 14 corresponden a objetivos relevantes en Monterrey, cuatro en Escobedo, dos en Apodaca y uno más en Juárez.

Como resultado de estas acciones también fueron asegurados 11 vehículos y nueve armas de fuego.

Detienen a presunto participante en agresión de la Preparatoria 22

Escamilla destacó además la detención de uno de los presuntos participantes en la agresión ocurrida en la Preparatoria 22, realizada por la Policía de Guadalupe en coordinación con la Fiscalía estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El secretario señaló que las autoridades continúan con las indagatorias para identificar a los demás involucrados y evitar que estos hechos queden impunes.