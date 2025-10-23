Contabilizan 15 casas dañadas y 23 autos calcinados tras incendio

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, señaló que los servicios de emergencia y asistencia continuarán en la zona hasta que se logre una reparación del daño

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El incendio en un taller mecánico en el municipio de Santa Catarina, en los límites de las colonias Zimix y Jardines de Santa Catarina, fue por falta de pericia.

De acuerdo con el alcalde del municipio, Jesús Nava, trabajadores del lugar cometieron una negligencia al realizar un trasvase de diésel, lo que originó una explosión e incendio de grandes proporciones durante la tarde del martes.

“Dieron el permiso de este taller en el 2008 aproximadamente, cuenta con todo en regla el taller pero ayer cometió una negligencia, algo que no debió de haber hecho y que los vecinos cuentan que no había tenido ningún problema de estos con el taller”, explicó Nava al acudir al lugar del incendio.

El siniestro ocurrió en el taller mecánico 5ta Rueda, ubicado sobre la avenida Francisco Morazán, a la altura de las calles Orquídea y Azucena.

Presuntamente, los empleados realizaban el trasvase de combustible cuando dos contenedores con diésel, colocados en la parte frontal del establecimiento, comenzaron a incendiarse.

Debido a la pendiente de la avenida y a la intensidad del fuego, el combustible se desplazó hasta alcanzar una subestación eléctrica dentro del taller y todo a su paso.

Fue en ese momento cuando las llamas alcanzaron cables de alta tensión, que al caer en contacto con el diésel provocaron una explosión y una rápida propagación del fuego, afectando a viviendas y vehículos en las inmediaciones.

El saldo fue devastador: al menos 15 viviendas resultaron afectadas, ocho de ellas con daños graves que impiden que sus propietarios regresen a vivir en ellas.

Además, 23 vehículos fueron consumidos por las llamas y tres personas resultaron lesionadas, incluyendo a una mujer de la tercera edad, identificada como Celia, quien presenta quemaduras de primer y segundo grado en el cuerpo y rostro, respectivamente. Ella permanece internada en el Hospital Regional del ISSSTE.

El edil informó que las familias afectadas han sido reubicadas en viviendas temporales en renta y se les ha brindado apoyo integral.

"Les vamos a dar el hogar que merecen, no un albergue. Les dimos un hogar. Cada familia está en su intimidad, en sus habitaciones, en casas de renta. Que se despreocupen por todo lo que se quemó".

"En este momento vamos a dar alimentos, zapatos, vestimenta. El DIF está haciendo la cuenta de útiles escolares, medicamentos, papelería. Entra todo un equipo a suministrar y esos servicios van a estar hasta que el responsable, y no me quiero adelantar, pero van encaminados tanto el dueño como los operadores, hasta que puedan pagar los daños", afirmó Jesús Nava.

Además, los propietarios del taller fueron identificados como Álvaro y Sergio Téllez. Aunque el establecimiento contaba con permisos y operaba legalmente desde 2008, el alcalde subrayó que el trasvase de combustible es una actividad ilegal para los talleres mecánicos.

La Fiscalía del Estado continúa realizando peritajes para determinar con precisión las causas del siniestro y evaluar los daños.

“Estamos esperando el día de hoy a que llegue un tercer equipo de peritaje que son los que entrarán casa por casa para poner las denuncias. Hoy tengo una entrevista con el fiscal y con el vicefiscal para cerrar este tema lo más antes posible, que se haga justicia para las familias”, agregó el alcalde.

Las autoridades reiteraron que los servicios de emergencia y asistencia continuarán en la zona hasta que se logre una reparación integral del daño y se determinen las responsabilidades.