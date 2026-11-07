Consume incendio una nave industrial en desuso en Apodaca

Habitantes de una bodega cercana señalaron que personas en situación de calle ingresan frecuentemente al inmueble y pudieron iniciar el incendio.

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Un incendio registrado al interior de una nave industrial en desuso movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil durante la madrugada de este viernes, en el municipio de Apodaca.

El siniestro fue reportado alrededor de las 03:54 horas en el cruce de las avenidas Andrés Guajardo y Miguel Alemán, en la colonia Parque Industrial Apodaca.

A su llegada, los rescatistas encontraron fuego que consumía madera y láminas al interior de varias estructuras industriales ubicadas en un predio de más de 4 mil metros cuadrados.

Para combatir las llamas, Bomberos de Nuevo León trabajaron con dos máquinas de combate, logrando controlar el incendio, que se encontraba confinado y sin riesgo de propagarse a otras áreas.

Personal que habita en una bodega aledaña señaló que presuntamente personas en situación de calle ingresan frecuentemente al inmueble, por lo que no descartaron que alguna de ellas pudiera haber iniciado el fuego.

En el sitio también se encontraban tanques de oxígeno comprimido, cilindros de gas, equipo de oxicorte y maquinaria pesada, además de personas que realizaban labores de desmantelamiento de la nave.

Una vez sofocado el incendio, los elementos permanecieron en el lugar para realizar labores de enfriamiento y posteriormente efectuar el acordonamiento preventivo y permitir la inspección del inmueble.

El reporte fue concluido a las 05:28 horas, sin que se informara sobre personas lesionadas.