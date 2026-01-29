Consume incendio tres tejabanes en Juárez, NL

Los tejabanes eran habitados por cuatro personas. Afortunadamente, todos lograron salir a tiempo resultando ilesos y sin síntomas de intoxicación.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tres tejabanes fueron consumidos en su totalidad tras registrarse un incendio poco antes de las 6 de la mañana, sobre el cruce de las calles Real de San Salvador y Real de San Antonio, en la colonia Alcatraces, en el municipio de Juárez.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, sin embargo, de manera preliminar se presume que el fuego pudo haber sido provocado por algún objeto que los habitantes utilizaban para mitigar el frío.

Los tejabanes eran habitados por cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes no han sido identificados. Afortunadamente, todos lograron salir a tiempo resultando ilesos y sin síntomas de intoxicación.

El incendio también afectó un predio aledaño y un taller cercano, aunque en este último no se localizó a ninguna persona en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos del municipio de Juárez, quienes, con el apoyo de personal de Protección Civil del Estado, lograron controlar el fuego. Tras casi dos horas de labores, las llamas fueron finalmente sofocadas en su totalidad.