Consume fuerte incendio una vivienda en Montemorelos

El reporte de un incendio en una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia durante esta mañana, en el municipio de Montemorelos.

El incendio se registró en una vivienda localizada en la colonia Cruz Verde en Calle 2.

Fue alrededor de las 5:25 horas que el personal de Protección Civil y bomberos arribaron para combatir el fuego que amenazaba a viviendas colindantes en donde se registró el siniestro.

Tras varios minutos de labores de combate lograron apagar el incendio reportando la vivienda como pérdida total.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para verificar las causas que originaron el fuego.

El área fue acordonada por la Policía para continuar con las investigaciones.

Se informó que en la parte trasera de dicho domicilio se encontraban dos abuelitos que habitaban en la propiedad, los cuales fueron puestos a salvo.