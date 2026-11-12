Consume fuego tráiler con 24 toneladas de papel en Linares

A su llegada, los rescatistas confirmaron el incendio en la unidad de carga, perteneciente a la empresa Transportes Elsa S.A. de C.V.

Un tráiler que transportaba aproximadamente 24 toneladas de rollos de papel fue consumido por un incendio cuando circulaba sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Linares.

El siniestro fue reportado durante la noche del martes, a la altura del kilómetro 156 de la Carretera Federal 85, donde se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Linares.

A su llegada, los rescatistas confirmaron el incendio en la unidad de carga, perteneciente a la empresa Transportes Elsa S.A. de C.V., por lo que comenzaron las maniobras para controlar y sofocar las llamas.

En las labores también participaron corporaciones de auxilio y seguridad, entre ellas Protección Civil de General Bravo y Los Ramones, Cruz Roja de Reynosa, Fuerza Civil y Guardia Nacional.

El incendio fue controlado y extinguido sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras concluir los trabajos, las autoridades informaron que la circulación permanecía fluida y que no existían riesgos en la zona.