Consume fuego departamento en la colonia Azteca

Vecinos del sector señalaron que el habitante de la vivienda acostumbra quemar cobre en el pasillo del edificio que da hacia la calle

Un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio, fue consumido por el fuego.

La casa habitación se localiza en un conjunto habitacional de la colonia Infonavit Azteca, en Guadalupe.

Cerca de las 05:00 horas, personal de bomberos y Protección Civil municipal llegaron hasta la avenida Morones Prieto.

Las llamas se veían desde la mencionada arteria y destruyeron por completo el domicilio.

La casa es propiedad de un hombre apodado "El Güero", quien se dedica a la recolección de cartón y aparatos descompuestos.

Vecinos del sector, que tuvieron que ser evacuados, señalaron que "El Güero" acostumbra quemar cobre en el pasillo del edificio que da hacia la calle.

La mañana del viernes los rescatistas temían que el hombre estuviera atrapado en el interior de la casa.

Sin embargo esto fue descartado al terminar las labores de enfriamiento en el interior de la casa.