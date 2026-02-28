Consultan iniciativa sobre salud mental escolar

Durante el encuentro se realizaron aportaciones técnicas y recomendaciones que serán incorporadas para fortalecer el contenido de la iniciativa.

Con el objetivo de fortalecer la salud mental y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Nuevo León realizó una mesa de trabajo para enriquecer la nueva Ley de Educación Socioemocional.

La presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal Valdez, destacó que la iniciativa busca incorporar de manera formal y estructurada la educación socioemocional dentro del sistema educativo estatal en todos los niveles de educación básica.

“La educación socioemocional debe ir a la par de la educación académica. Son los cimientos para que nuestros niños y niñas puedan aprender de la mejor manera. Si un niño no se siente seguro o enfrenta un conflicto emocional, difícilmente podrá desarrollar su aprendizaje”, expresó la legisladora.

Participación de especialistas y organismos

En la mesa de trabajo participaron especialistas y representantes de distintos sectores, entre ellos Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de representantes de universidades públicas y privadas, colegios, psicólogos y psiquiatras.

Durante el encuentro se realizaron aportaciones técnicas y recomendaciones que serán incorporadas para fortalecer el contenido de la iniciativa.

¿Qué contempla la propuesta?

De acuerdo con Villarreal Valdez, la propuesta plantea:

Integrar contenidos específicos de educación socioemocional en el currículo escolar.

Establecer planes y programas enfocados en el bienestar emocional.

Brindar acompañamiento y capacitación continua a docentes.

Implementar evaluaciones periódicas sobre salud mental tanto para estudiantes como para maestros.

La legisladora subrayó que la ley no busca representar una carga adicional para el magisterio, sino convertirse en una herramienta de apoyo.

“Más que verlo como una obligación para los docentes, queremos que sea un acompañamiento. Nuestros maestros también necesitan apoyo socioemocional; enfrentan sobrecarga laboral, grupos numerosos y retos en inclusión y neurodivergencia. Esta ley también es para ellos”, puntualizó.

Consulta publica abierta

La iniciativa ya se encuentra publicada para consulta pública en el micrositio oficial del Congreso y continuará con mesas abiertas de diálogo antes de ser dictaminada en la Comisión de Educación.



“Queremos que Nuevo León siente un precedente en materia de educación socioemocional y que eventualmente pueda servir como modelo para la legislación nacional”, afirmó Villarreal Valdez.



Con este proceso de análisis y participación técnica, el Congreso local busca sentar las bases para una política educativa que priorice no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar emocional de la comunidad escolar.