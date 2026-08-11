Consulado de Colombia en Monterrey agradece apoyo tras sismo

Se informó que las autoridades colombianas han activado los mecanismos correspondientes para la atención de la emergencia

Tras el sismo de 7.4 grados de magnitud registrado esta mañana en Colombia, el Consulado de Colombia en Monterrey, agradeció las muestras de apoyo que han externado los mexicanos.

Mediante un comunicado, firmado también por la Embajada de Colombia, informó que de momento no se ha iniciado el proceso para recolectar ayuda humanitaria.

“La embajada de Colombia en México y los Consulados de Colombia en el país agradecemos profundamente las múltiples expresiones de solidaridad, generosidad, y voluntad del apoyo manifestadas ante la emergencia que atraviesa Colombia”, se detalla.

“Por el momento nos encontramos a la espera de las instrucciones que sean impartidas desde el nivel central en Colombia respecto de los requerimientos específicos de ayuda humanitaria y de eventual habilitación de centros oficiales de acopio y mecanismos para su recepción, traslado y entrega”.

Autoridades evalúan afectaciones por el sismo

Se informó que las autoridades colombianas han activado los mecanismos correspondientes para la atención de la emergencia y para evaluar las afectaciones que hubo.