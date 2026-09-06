Cónsul de EU visita espacio para menores en Monterrey

La Casa Club Infantil PAPTI está dirigida principalmente a menores que anteriormente realizaban actividades laborales en las calles

La cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop, recorrió las instalaciones renovadas de la Casa Club Infantil PAPTI, donde conoció los programas que impulsa el DIF Monterrey para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Durante la visita, Bishop estuvo acompañada por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, quienes mostraron las distintas áreas de la Casa Club y de la Defensoría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes.

Como parte del recorrido, se realizó la entrega de actas de nacimiento a dos menores, con lo que se les brinda certeza jurídica y se garantiza su derecho a la identidad, además de facilitar su acceso a otros servicios, como la educación.

La Casa Club Infantil PAPTI está dirigida principalmente a menores que anteriormente realizaban actividades laborales en las calles.

En este espacio reciben apoyo escolar, alimentación, actividades deportivas y recreativas, así como acompañamiento integral para favorecer su permanencia en la escuela y fortalecer la convivencia familiar.

Gaby Oyervides señaló que el objetivo del DIF Monterrey es brindar herramientas y acompañamiento a las familias para que puedan permanecer unidas y superar las situaciones que enfrentan.

Los equipos multidisciplinarios de PAPTI también realizan recorridos por distintos sectores de la ciudad para detectar posibles casos de vulneración de derechos de niñas y niños y canalizarlos para recibir atención.