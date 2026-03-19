Construyen puente peatonal en carretera libre a Nuevo Laredo

La obra se inició luego de varios años en los cuales vecinos solicitaban la contrucción ante el elevado indice de accidentes principalmente atropellos

Finalmente la carretera libre a Nuevo Laredo a la altura del fatídico kilómetro 25 tendrá un puente peatonal y traerá tranquilidad a quienes cruzar esa peligrosa arteria.

Quienes arriesgan su vida todos los días al cruzar ese camino federal para dirigirse a sus trabajos, escuelas o a sus casas, cruzarán con seguridad.

Aunque la construcción lleva un 30 por ciento de avance, la obra constituye una esperanza para quienes radican en varias colonias principalmente Portal de las Flores, en el municipio de Ciénega de Flores.

El kilómetro 25 de la carretera Libre a Nuevo Laredo, se convirtió en la tumba de por lo menos 10 personas, cuyas tragedias son recordadas por cruces colocadas en honor a su memoria.

La mayoría de ellos fallecieron al ser atropellados cuando intentaron cruzar la carretera para llegar a su destino, cuyas actividades quedaron truncadas.

Esta zona se convirtió también en un punto donde vecinos y automovilistas levantaron la voz exigiendo a las autoridades estatales, municipales y Federales una solución.

A lo largo de varios años se buscaron alternativas como colocar una patrulla de tránsito de Cienega de Flores con torretas encendidas.

Las protestas , reclamos y las vidas que se perdieron fueron escuchadas por las autoridades.

Desde hace algunas semanas, en este lugar se iniciaron las obras de construcción.

Las primeras dos columnas se levantan como un monumento a la memoria de quienes murieron en este lugar.

Una de las muertes que sacudió a la ciudad y que se convirtió en punto de inflexión, fue la muerte de Lluvia, joven de 18 años y estudiante de Derecho de la UANL.

La joven universitaria murió en el mes de enero del 2025, quien murió minutos después de despedirse de su hermana.

Lluvia Zaileth Cabral Barrón, fue alcanzada por un vehículo a unos metros de alcanzar la orilla contraria de la carretera.