Construyen Comedor Comunitario para 35 mil personas en Pesquería

Félix Arratia también anunció la pavimentación de la Brecha Santa María y entregó 450 tarjetas de programas sociales durante su gira por Pesquería

En una gira de trabajo por Pesquería, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia puso en marcha la construcción de un nuevo Comedor Comunitario, anunció la pavimentación de la Brecha Santa María y encabezó la entrega de 450 tarjetas de programas sociales.

Acompañado por el alcalde Francisco Esquivel, el funcionario colocó la primera piedra del Comedor Comunitario en Valle de Santa María, obra que beneficiará a más de 35,000 habitantes de la zona y sectores aledaños.

La infraestructura, desarrollada por el ICIFED en un predio de 487 metros cuadrados con 227.5 metros cuadrados de construcción, estará equipada con cocina, bodegas, terraza y servicios, proyectando su apertura para finales de este año.

En el marco del evento, Arratia reafirmó el compromiso del Gobierno estatal con la seguridad alimentaria de la población:

“Hoy arrancamos la construcción de esta importante obra en Pesquería. La misión que nos ha encomendado el gobernador es asegurarnos de que cada habitante de Nuevo León cuente con lo necesario para salir adelante, y la alimentación digna es un derecho básico”, expresó Arratia.

El titular de la dependencia recordó que al inicio de su gestión visitó el comedor de Colinas del Aeropuerto y subrayó la continuidad de los trabajos en la zona.

“Estar aquí en Pesquería es cumplir lo que decimos. Regresamos con resultados y con más acciones para las familias del municipio”, señaló.

Durante la jornada, las autoridades distribuyeron 450 tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres.

Adicionalmente, Arratia anunció el inicio de las obras de pavimentación en la Brecha Santa María, arteria clave que conecta a Pesquería con Juárez y Apodaca.

Respecto al proyecto vial, el secretario destacó que se trata de un compromiso previo asumido en conjunto con la administración local:

“El compromiso que hice cuando fui alcalde de Juárez, junto con el presidente municipal, fue trabajar para pavimentar y ofrecer un camino digno. Hoy les puedo decir que esto será una realidad y que pronto verán cómo mejora su movilidad”, puntualizó.

Al encuentro asistieron también el subsecretario de Protección Social, Irving Delgado; la directora de Infraestructura Social, Hillary Mares; y el director de Construcción del ICIFED, Alberto Segarra.