Construye Monterrey nuevas rutas alternas a Paseo de los Leones

Las nuevas alternativas viales fortalecerán la conectividad entre sectores habitacionales, facilitando el acceso a escuelas, trabajos y servicios

Todos los días, en la zona poniente de Monterrey, las familias batallan para trasladarse en avenidas ya saturadas, como Paseo de los Leones.

Por eso, esta semana el alcalde Adrián de la Garza, como parte del programa Vialidades Regias, inició las obras del Circuito Vial Poniente, para conectar al municipio de Monterrey con el de García y generar nuevas alternativas para evitar avenidas como Paseo de los Leones o Lincoln.

El presidente municipal destacó estas obras para mejorar la movilidad y facilitar la conexión entre colonias:

La primera es la construcción de la avenida Alejandro de Rodas, de la calle Monte Everest a la calle Castellanas.

Y la segunda es la construcción de la avenida Prolongación Ruiz Cortines, de la avenida Cumbres San Agustín a la calle Castellanas.

"Lo más importante es que mejoran la movilidad de quienes habitan en esta zona. Son alternativas viales importantes para la zona, para mejorar la calidad de vida, la movilidad", afirmó el edil.

Obras buscan conectar miles de viviendas

El secretario de Obras Públicas del municipio regio, Nazario Pineda, destacó que la prolongación de la avenida Alejandro de Rodas ya urgía.

"Es 1.8 kilómetros de obra nueva, es una avenida de tres carriles por sentido, con banquetas de tres metros de ancho, alumbrado, camellón, señalética, semaforización", detalló. "Aquí se generan 12 kilómetros, desde la calle Nogal, que es por la zona del Hipermart, hasta Cumbres de Sol, que son los límites de García, ¿qué va a pasar con esto? Darle conectividad, una nueva avenida a miles de familias que al día de hoy utilizan obligatoriamente Paseo de los Leones para ir a sus trabajos, para ir a llevar a sus niños a las escuelas", explicó.

Y sostuvo que la construcción de la avenida Prolongación Ruiz Cortines también era necesaria.

"Antes de Lincoln empieza la avenida Prolongación Ruiz Cortines, que el alcalde inició hace muchos años, y ahora faltan 300 metros lineales para que Cumbres San Agustín, que es esta avenida, avenida Castellanas, para ahora sí conectar hasta los límites con García, también son miles de familias que residen ahí y que van a sus centros de trabajo y escuela y que ya podrán evitar también Lincoln o avenida Leones", expresó.

Las nuevas alternativas viales fortalecerán la conectividad entre sectores habitacionales, facilitando el acceso a escuelas, trabajos y servicios.

"Sabemos que transitan 180 mil vehículos diarios en la avenida Leones, es la principal fuente alimentadora de miles de viviendas de los fraccionamientos no nada más de Monterrey, también de García", dijo Pineda.

La inversión en ambas obras es de 240 millones de pesos y estarán listas para diciembre de este año.

Así, con traslados más rápidos, quienes viven o trabajan en la zona poniente mejorarán su calidad de vida, ya que menos tráfico equivale a más tiempo con la familia, a menos estrés y a una ciudad más ordenada.