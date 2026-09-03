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Construirán tres nuevos destacamentos de Fuerza Civil

Por: Julieta Guevara

02 Septiembre 2026, 13:19

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El mandatario estatal indicó que también se edificará un edificio de la corporación. Las cuatro construcciones deberán quedar concluidas a principios de 2027

Construirán tres nuevos destacamentos de Fuerza Civil

Durante su último año de administración, el gobernador Samuel García anunció la construcción de tres nuevos destacamentos de Fuerza Civil en los municipios de Linares, Mina y Parás, además de un cuarto inmueble que funcionará como Centro de Atención Ciudadana.

El mandatario estatal señaló que, pese a no contar todavía con presupuesto para este año, su administración continuará con el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad.

“No paramos, este año, aún sin presupuesto, vienen otros tres destacamentos: Linares, Mina y Parás porque ya vamos a dejar blindadas todas las carreteras de Nuevo León”, afirmó.

También construirán Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil

A estas obras se añadirá un nuevo edificio en Monterrey, ubicado sobre la avenida Constitución, que será habilitado como Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil. El inmueble también concentrará a los 500 elementos que fueron capacitados con motivo del Mundial y que ahora se integrarán como policías metropolitanos.

“Aquí al frente adquirimos un salón de eventos donde va a ser el Centro de Atención Ciudadana, Fuerza Civil Monterrey y la Nueva División Metropolitana. Acuérdense que los 500 elementos que capacitamos para el mundial ahora se convierten en policías metropolitanos y van a estar ayudando a los municipios de la metrópoli”, explicó García.

El gobernador indicó que las cuatro nuevas construcciones deberán quedar concluidas a principios de 2027.

“Eso se debe de construir este año para acabar en enero, febrero”, puntualizó.

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