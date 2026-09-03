Construirán tres nuevos destacamentos de Fuerza Civil

El mandatario estatal indicó que también se edificará un edificio de la corporación. Las cuatro construcciones deberán quedar concluidas a principios de 2027

Durante su último año de administración, el gobernador Samuel García anunció la construcción de tres nuevos destacamentos de Fuerza Civil en los municipios de Linares, Mina y Parás, además de un cuarto inmueble que funcionará como Centro de Atención Ciudadana.

El mandatario estatal señaló que, pese a no contar todavía con presupuesto para este año, su administración continuará con el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad.

“No paramos, este año, aún sin presupuesto, vienen otros tres destacamentos: Linares, Mina y Parás porque ya vamos a dejar blindadas todas las carreteras de Nuevo León”, afirmó.

También construirán Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil

A estas obras se añadirá un nuevo edificio en Monterrey, ubicado sobre la avenida Constitución, que será habilitado como Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil. El inmueble también concentrará a los 500 elementos que fueron capacitados con motivo del Mundial y que ahora se integrarán como policías metropolitanos.

“Aquí al frente adquirimos un salón de eventos donde va a ser el Centro de Atención Ciudadana, Fuerza Civil Monterrey y la Nueva División Metropolitana. Acuérdense que los 500 elementos que capacitamos para el mundial ahora se convierten en policías metropolitanos y van a estar ayudando a los municipios de la metrópoli”, explicó García.

El gobernador indicó que las cuatro nuevas construcciones deberán quedar concluidas a principios de 2027.