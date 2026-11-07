Construirán nuevo destacamento donde se planeó el Penal de Mina

El nuevo destacamento de Fuerza Civil, que se ubicará en el kilómetro 45 de la Carretera Monterrey-Monclova, tendrá capacidad de hasta 450 policías

El gobernador Samuel García anunció el nuevo destacamento de Fuerza Civil en el municipio de Mina, en un terreno donde hace una década quedó truncado un nuevo Penal en el que un gobierno anterior planeaba invertir mil millones de pesos.

Ahora, con el proyecto del nuevo destacamento, que es el número 20, Nuevo León blindará su frontera con Coahuila.

El destacamento tendrá capacidad de hasta 450 policías: 150 en una primera fase y 300 en la segunda.

Dan a conocer infraestrcutura

Entre su infraestructura contempla una torre de vigilancia de siete metros, helipuerto, dormitorios para hombres y mujeres, alojamiento para oficiales y comandantes, comedor, cocina, área médica, servicios generales, oficinas y sala de juntas.

Además, debido a la extensión del predio, se analiza la posibilidad de establecer un Centro de Adiestramiento de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, actualmente ubicada en Santa Catarina, e incluso proyectar un nuevo campus para la formación de los elementos policiales.

La ubicación de Mina representa un punto estratégico para las labores de seguridad, debido a su conexión mediante brechas y caminos con otros municipios de Nuevo León y con el vecino estado de Coahuila, por lo que este destacamento buscará fortalecer la presencia y capacidad operativa de Fuerza Civil en esta zona.

El predio se ubica en el kilómetro 45 de la Carretera Monterrey-Monclova.

Nuevo destacamento en terreno recuperado

El mandatario estatal dijo que se logró recuperar el terreno.

En la conferencia "Nuevo León Informa", el gobernador dio detalles del proyecto, que va a arrancar hoy.

"Estamos aprovechando un terreno que estaba abandonado y al que se le habían invertido hace como diez años como unos mil millones de pesos”, dijo. "Un antiguo penal, es propiedad del Estado, se recupera… va a ser el destacamento”, expresó. "Nos va a ayudar a blindar la frontera con Coahuila, es justo en la carretera a Monclova”, afirmó.

Habrá 3 nuevos destacamentos de Fuerza Civil para terminar la administración estatal, el próximo año, con un total de 22.

El destacamento que sigue es el del municipio de Parás y luego uno en Linares.

El gobernador ratificó que Fuerza Civil es la mejor policía de México.

Hoy, la corporación estatal tiene 7 mil 500 elementos y la meta es cerrar la administración con un total de 8 mil.

Con información de Julieta Guevara