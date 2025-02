 Construirá San Pedro “súper parque; autorizan compra de predio

“Yo me imagino que Mario va a poner jardines y fuentes, yo no sé qué fregado va a hacer, pero me dijo: nomás que para hacer el parque yo necesito como 10 litros, es como 10 millones de litros al día, obviamente lo vamos a sacar de agua tratada y lo que sea, pero, vaya, o sea, pero el proyecto estamos tratando de arreglarlo para que funcione.

“Sí, pues mira, ahorita lo que necesitamos es que todo esto se termine, porque ahorita nada más se aprobó el adquirirlo, ahora falta pues adquirirlo y son contratos, notarios, este pues todo lo que te puedes imaginar”, expresó.