Construcción en La Rioja presenta 65 % de avance

Para garantizar que los proyectos de infraestructura avancen conforme a lo planeado, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó una gira de supervisión por tres frentes estratégicos del Circuito Vial Huajuco.



Uno de los puntos clave del recorrido fue el nuevo paso superior vehicular en el cruce de Carretera Nacional y Avenida La Rioja.

Esta obra, que ya cuenta con un 65% de progreso, destaca por una ejecución técnica que ha permitido mantener el flujo vehicular sin cierres totales.



“Se aplica una técnica para no crear tráfico. Siempre que vas a hacer una obra vial, hay que causar las menos molestias posibles y ver alternativas para evitar colapsos en las vialidades”, explicó el munícipe durante la revisión.



Este puente contempla 420 metros lineales, banquetas amplias de cuatro metros para peatones, ciclovía, luminarias y un paradero de autobús, integrando el paisajismo urbano en las zonas bajo el puente.



El alcalde también inspeccionó el corredor Acueducto–Antiguo Camino a Villa de Santiago, donde se rehabilitan 1.25 kilómetros de avenida con tres carriles por sentido, alcanzando ya un 55% de avance.



Cerca de esta zona, se supervisó una nueva conexión vial de 450 metros que unirá la Avenida Palmares con el Antiguo Camino a Villa de Santiago.



El proyecto incluye un túnel vehicular de 60 metros lineales y obras de drenaje pluvial para prevenir inundaciones en la zona. Finalmente, la comitiva acudió a los carriles laterales oriente, en el tramo de La Rioja a La Estanzuela.



Con un avance del 53%, en este punto se habilitan 1.35 kilómetros de vialidad y se construyen puentes vehiculares sobre los arroyos La Virgen y El Calabozo.



COMPROMISO AMBIENTAL



El municipio de Monterrey subrayó que el Circuito Vial Huajuco no solo es un proyecto de asfalto, sino que integra un fuerte componente ecológico. Como parte de la compensación y mejora ambiental en el sector, se contempla la plantación de 1,500 árboles, transformando el entorno urbano del sur de la ciudad.

Avances del Circuito Vial Huajuco al cierre de 2025:



• Paso Superior La Rioja: 65%

• Corredor Acueducto: 55%

• Laterales Carretera Nacional: 53%

• Nueva Conexión Palmares: Incluye túnel de 60 metros.