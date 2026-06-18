Consternación invade a vecinos por muerte del pequeño Liam

El accidente consternó a todo un sector, vecinos indignados al saber de la noticia y de que el responsable abandonó la camioneta y se dio a la fuga.

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Mientras que las autoridades buscan al responsable, la consternación por la muerte de Liam invade a los vecinos de la colonia San Ángel Sur.

Si bien es cierto que el responsable no ha sido ubicado, también lo es que el accidente ocurrió en una avenida de riesgo para quienes habitan ese sector.

El pasado sábado por la tarde-noche, el niño Liam Damián, de 4 años de edad, fue arrollado por una camioneta tipo Jeep.

El accidente sucedió en la acera del lado poniente de la avenida, a una cuadra de la calle Valle Alto, donde radicaba.

En el lugar, vecinos del lugar colocaron veladoras y un ramo de rosas rojas.

El accidente consternó a todo un sector, vecinos molestos y a la vez indignados al saber de la noticia y de que el responsable abandonó la camioneta y se dio a la fuga.

Las causas del percance no han sido del todo esclarecidas por las autoridades y la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación.

Lo que se observa en el tramo donde ocurrió el atropello es que las banquetas, en su mayoría, están obstruidas por comercios y vendedores de comida.

Uno de los casos es la esquina de la avenida San Ángel y Valle Alto.

Una tienda de abarrotes con toda impunidad colocó una pared de madera obstruyendo el

Paso peatonal.

Esto obliga a los vecinos a tener que bajarse de la banqueta, poniendo en riesgo su integridad.

Así como ellas, madres de familia que llevan a sus hijos a una escuela primaria, sortean estos obstáculos para llegar a su destino.

Aunado a lo anterior, vehículos estacionados en doble fila, el paso de camiones urbanos y de carga hacen difícil el camino.

Vecinos bloquean avenida para exigir justicia

Buscando ser escuchados por las autoridades, vecinos de San Ángel Sur bloquearon la avenida Eugenio Garza Sada, una de las más importantes del sur de Monterrey, para exigir justicia en el caso.

La medida provocó caos vial en la ya de por sí complicada avenida, donde los presentes lanzaron consignas para que las autoridades competentes redoblen esfuerzos en la investigación, la cual, en sus palabras, no avanza.