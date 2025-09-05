Consterna muerte de estudiante en accidente vial en Allende

José Alexander Ramírez Cantú de 16 años de edad cursaba el tercer semestre en la Preparatoria y viajaba con su hermanito de 10 a 11 años

Consternación causó la noticia por la muerte de un joven estudiante de la preparatoria 13 en Allende quién participó en un accidente en el Periférico de la carretera Montemorelos, Monterrey.

El joven estudiante viajaba en un auto compacto en color blanco, en él circulaba por el Periferico de la carretera Montemorelos Monterrey, en el kilómetro 105 a la altura de los Sabinos donde se suscitó el fuerte accidente entre su auto y una camioneta.

Señalaron que fue trasladado inconsciente y con un golpe en su cabeza, al ingresar de urgencias a la clínica del IMSS entro en paro cardiorrespiratorio lo que le causó la muerte.

El menor hermano de 10 años de edad, presentaba una lesión de fractura de clavícula pero fue el estudiante quien llevó la mayor parte, pues el vehículo estaba dañado del lado de la puerta del chófer.

Serán las autoridades Peritos viales de la Fiscalia quien mediante de las investigaciones determinen las causas.

Se dijo que el estudiante vivía en Atongo, una comunidad alejada de la cabecera municipal y casí cerca de donde sucedió el percance automovilístico.