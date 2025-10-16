Consterna a vecinos y amigos la muerte del pequeño Anderson

El menor de seis años perdió la vida presuntamente asfixiado al esconderse en un bote de ropa cuando jugaba con dos primos en una vivienda en Escobedo

La muerte del pequeño Anderson consternó a vecinos de la colonia La Esperanza y a la escuela donde cursaba el primer año de primaria.

La mañana del martes no fue un día normal para madres de familia, estudiantes y vecinos.

La tristeza de algunos vecinos evidenció la trágica noticia que sacudió a todo un sector en el municipio de Escobedo.

“Muy lamentable lo que pasó, es una gran tristeza lo que está sufriendo la familia”, dijo una vecina.

Asimismo una madre de familia refirió que la muerte del pequeño es un hecho lamentable.

“Aunque no era compañero de salón de mi nieto, supe lo que pasó y la verdad es muy duro”, expresó.

A las 8.00 horas del miércoles, el inconfundible sonido timbre anunciando la entrada a la escuela, no sonó de la misma forma.

El grito de buenos días retumbó en el patio del plantel, una escuela que Anderson disfrutó durante los últimos meses.

Anderson perdió la vida en la segunda planta de la casa de sus abuelos en la calle China, de la colonia La Esperanza.

Las investigaciones revelaron que la tragedia ocurrió cuando junto con sus primos jugaba a las escondidas y quedó atrapado en un bote con ropa.

Aún la Fiscalía estatal lleva a cabo las investigaciones en torno a los hechos para esclarecer las causas.