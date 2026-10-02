Constatan familias costos favorables al realizar sus compras

Durante un recorrido por el tradicional mercado, los ciudadanos señalaron que productos como el tomate y el huevo no han subido.

El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica continúa siendo favorable para la economía de la ciudadanía al no presentar cambios significativos.

Durante un recorrido de Info 7 en el Mesón Estrella, familias continúan realizando las compras, destacando que únicamente la cebolla ha sido la que tuvo un aumento.

Pasando de 20 pesos a 40

“A veces te dan 20, hasta en 40, nada más la cebolla, el tomate no, pues yo nada más la cebolla y ahorita que voy a llevar, pues limón, cebolla, chile, pero se va a mantener el precio si nada más la cebolla es la más cara”.

Sin embargo, verduras como tomate, chile, papa y huevo no han tenido algún aumento en sus precios.

“Sí está bien, como que se lleva más o menos, pues casi son limones, y como cuando los veo más o menos, pues según el que está en 12 está bien, sí”. “No se ha mantenido todo esta vez y la gente no ha mencionado el aumento en algunos productos no todo está estable, todo”.

Los vendedores de las frutas y verduras ya han comenzado a advertir a los compradores que, tras el paso de las tormentas en diferentes estados del sur y centro del país, algunos precios pueden verse afectados, incrementando considerablemente.