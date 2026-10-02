Constatan familias costos favorables al realizar sus compras

El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica continúa siendo favorable para la economía de la ciudadanía al no presentar cambios significativos.
Durante un recorrido de Info 7 en el Mesón Estrella, familias continúan realizando las compras, destacando que únicamente la cebolla ha sido la que tuvo un aumento.
Pasando de 20 pesos a 40
“A veces te dan 20, hasta en 40, nada más la cebolla, el tomate no, pues yo nada más la cebolla y ahorita que voy a llevar, pues limón, cebolla, chile, pero se va a mantener el precio si nada más la cebolla es la más cara”.
Sin embargo, verduras como tomate, chile, papa y huevo no han tenido algún aumento en sus precios.
“Sí está bien, como que se lleva más o menos, pues casi son limones, y como cuando los veo más o menos, pues según el que está en 12 está bien, sí”.
“No se ha mantenido todo esta vez y la gente no ha mencionado el aumento en algunos productos no todo está estable, todo”.
Los vendedores de las frutas y verduras ya han comenzado a advertir a los compradores que, tras el paso de las tormentas en diferentes estados del sur y centro del país, algunos precios pueden verse afectados, incrementando considerablemente.
“Viene después de la tormenta, como cuánto es que depende de qué tanto dañe. Si daña mucho, se sube mucho el precio de lo que dañe de las siembras que dañes, lo que se va a subir y ahorita, ¿qué es lo que podría correr peligro? A lo mejor el tomate y la cebolla.”