Consolidan 2025 como un año de avances en apoyo a la mujer

La red Colectiva de Atención a Masculinidades brindó atención a más de 6,000 hombres, a quienes capacitó para evitar que ejerzan violencia contra la mujer

La Secretaría de las Mujeres otorgó más de 150,000 servicios a mujeres y sus hijos en centro de atención y refugios durante este 2025.

Expanden cobertura de servicios de atención

La titular de la dependencia, Graciela Buchanan Ortega explicó que diseñaron una estrategia que ha permitido el reconocimiento, la prevención, la denuncia, y ha incrementado la cobertura de los servicios de orientación y atención.

Destacó que se logró el incremento del número de centros de atención que fueron de cinco a 33, de los cuales se recibieron a más de 16,000 mujeres. Mientras que en la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer se ofrecieron alrededor de 31,000 servicios.

Apoyan a más de 6,000 hombres

Diversas acciones se establecieron para reforzar la prevención de la violencia durante la época decembrina, como la red Colectiva de Atención a Masculinidades, donde se capacitaron a más de 6,000 hombres, mientras que 350 más fueron contenidos a través del 070.