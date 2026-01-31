Consolida Samuel a NL como destino de inversión en Nueva York

En el marco de su segundo día de actividades en Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la formalización de inversiones por más de $650 millones de dólares tras una serie de reuniones estratégicas con líderes financieros y diplomáticos. El mandatario estatal sostuvo un encuentro clave con el Council of the Americas (AS/COA) y la vicepresidenta del organismo, Ragnhild Melzi, con el objetivo de consolidar a la entidad como el destino predilecto para el nearshoring y la expansión tecnológica en América Latina. La energía: el 'blindaje' de Nuevo León Durante las sesiones de trabajo, García Sepúlveda subrayó que la infraestructura energética es el factor determinante que está inclinando la balanza a favor del estado frente a otras entidades del país que han visto cancelados sus proyectos por desabasto. "La respuesta es contundente: sí hay energía suficiente. En Nuevo León somos un centro de distribución; somos el epicentro desde donde sale la energía para cinco estados", afirmó el Gobernador.

El mandatario detalló la capacidad operativa del estado con cifras específicas:

Capacidad total de distribución: 13,000 Megawatts.

Consumo local garantizado: 9,000 Megawatts se quedan en Nuevo León.

Agenda bilateral y fortalecimiento institucional

Acompañado por Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, el gobernador también se reunió con el cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, y directivos de diversas instituciones bancarias.

Estos encuentros permitieron revisar los planes de expansión de empresas que ya operan en la entidad y que buscan integrar nuevos servicios y tecnología para sus clientes locales.