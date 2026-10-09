Consolida NL el mejor sistema de salud en México

García Sepúlveda dijo que la entidad tiene el primer lugar en distintos indicadores, como salud, seguridad, educación, necesidades básicas y movilidad

El gobernador Samuel García afirmó que en los últimos cinco años Nuevo León consolidó el mejor sistema de salud de todo México.

Durante la conferencia de prensa "Nuevo León Informa", destacó que Nuevo León es la entidad con mayor cobertura, nuevas unidades médicas y programas universales para atender enfermedades de alto impacto.

El mandatario estuvo acompañado de la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín.

García Sepúlveda dijo que la entidad tiene el primer lugar en distintos indicadores, como salud, seguridad, educación, necesidades básicas y movilidad.

“Estamos muy orgullosos porque este quinto año estamos consolidando al nuevo Nuevo León, primer lugar en todo”, sostuvo.

Presumió la cobertura universal de cáncer infantil, cáncer de mama, Código Infarto y el programa "Ayudamos a Cuidar Tu Salud", además de la construcción y rehabilitación de hospitales y unidades médicas.

Citó como ejemplo al nuevo Hospital Infantil, que recibió en Nueva York una mención honorífica de LatinFinance, y dijo que ese hospital, cuya primera etapa se entregará en diciembre de este año, es uno de los principales legados de su administración.

El gobernador aseguró que con nuevas coberturas, mejores indicadores de salud y una mayor infraestructura médica se refrenda que lo nuevo sí cumple y que seguirá trabajando por la salud de los ciudadanos.

A su vez, Marroquín Escamilla explicó que durante estos cinco años se pasó de administrar el sistema de salud a construir un nuevo proyecto para la entidad, ubicando como eje central las personas.

La funcionaria dijo que "Ayudamos a Cuidar Tu Salud" ya alcanzó 1.3 millones de beneficiarios, superando la meta prevista para el quinto año. Esta estrategia ofrece 12 coberturas dirigidas a distintos grupos de población y enfermedades.

“Realmente estamos pasando de administrar el sistema de salud a crear un nuevo proyecto de salud para Nuevo León”, enfatizó.

Entre las coberturas están el cáncer infantil, cáncer de mama, salud mental, Código Infarto, atención materno-fetal, primera infancia, adulto mayor y otras para prevenir y atender enfermedades.

Esos programas han logrado reducir la mortalidad: 50 por ciento en las defunciones por cáncer infantil, 13 por ciento en las de cáncer de mama, 64 por ciento en mortalidad materna, 20 por ciento en diabetes y 48 por ciento en infartos.

La afiliación de la población a los servicios de salud pasó de 85 por ciento en el 2020 a 93 por ciento en el 2026.

En Nuevo León, la esperanza de vida es de 78.1 años, superior a la media nacional, que es de 75.9 años.

“El trabajo ha impactado en la vida de todas las personas en nuestro estado”, declaró Marroquín.

Además, destacó la apertura, remodelación y rehabilitación de unidades médicas, el fortalecimiento de la red estatal de atención a la salud mental y la incorporación de servicios de telemedicina.

Informó que el nuevo Hospital Infantil tiene un avance del 55 por ciento y es una apuesta por la atención integral de niñas, niños y adolescentes, tanto por su infraestructura como por el modelo de atención.