Consolida Juárez su liderazgo en generación de empleos

El impulso de un desarrollo ordenado y sostenible ha permitido la llegada de nuevas empresas e industrias, así como la expansión de cadenas comerciales

A casi dos años de haber iniciado la actual gestión municipal, el municipio de Juárez se consolida como uno de los polos de atracción para la inversión privada en Nuevo León.

El impulso de un desarrollo ordenado y sostenible ha permitido la llegada de nuevas empresas e industrias, así como la expansión de cadenas comerciales de gran impacto regional y nacional.

La presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta, informó que en lo que va de su administración 23 empresas han elegido a Juárez para establecer sus operaciones, lo que ha detonado la creación de más de 2,250 empleos directos e indirectos y ha ampliado la cobertura de servicios comerciales a más del 90% de la zona urbana.

"Seguimos apostando por inversiones responsables que generen oportunidades para las familias juarenses y fortalezcan el desarrollo económico del municipio. Cada empresa que llega significa más empleos, más servicios y mejores opciones para nuestra gente", enfatizó la edil.

Diversificación económica e inversiones estratégicas

El dinamismo económico en el municipio abarca una amplia variedad de rubros, entre los que destacan el sector comercial y de autoservicio, manufactura, logística, mantenimiento, sector restaurantero, desarrollo inmobiliario, educativo y la industria cárnica.

Entre los proyectos más relevantes en marcha se encuentra la edificación de una nueva sucursal de un supermercado en el sector San Francisco. Esta obra representa:

Más de 7,000 metros cuadrados de construcción.

Un espacio que albergará 11 locales comerciales , incentivando el comercio local.

La generación de más de 160 empleos directos .

La cuarta sucursal del formato en Juárez y la número 27 a nivel nacional.

Expansión gastronómica e industrial

El atractivo de Juárez no solo ha cautivado a cadenas de consumo, sino también a gigantes de la manufactura, el retail y los servicios. Entre las firmas consolidadas en la demarcación destacan, comercio, retail, sector industrial y automotriz.

Con esta inyección de capitales, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir colaborando con la iniciativa privada para garantizar que Juárez mantenga un crecimiento sostenido que responda a las necesidades de la comunidad.