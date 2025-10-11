Consolida Fuerza Civil liderazgo en seguridad y confianza en NL

La combinación de inversión histórica, tecnología de punta y dirección estratégica ha consolidado un modelo que hoy es reconocido

A cuatro años del inicio de la administración del gobernador Samuel García, la seguridad pública se consolidó como el principal motor de tranquilidad y confianza en Nuevo León, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad revirtió décadas de inseguridad, posicionándose actualmente como primer lugar nacional en confianza en su policía estatal, desempeño y reducción de delitos de alto impacto, pero ¿cómo se logró?

El gobernador subrayó que la seguridad fue una prioridad desde el primer día.

En tres años de gestión, se destinaron más de $30,000 millones de pesos, un monto inédito que permitió la edificación de 16 nuevos destacamentos, la remodelación de 12 y la rehabilitación de los tres campos policiales, además de construir uno adicional en Villaldama.

De acuerdo con las autoridades estatales, esta transformación es el resultado de un cambio estructural cimentado en un plan maestro de inversión, equipamiento, infraestructura y profesionalización sin precedentes.

El modelo, encabezado por la Nueva Fuerza Civil, coloca a Nuevo León como una referencia en seguridad no solo en México, sino en América Latina.

"Hoy somos primer lugar en todo porque somos primer lugar en seguridad pública. Hoy la Nueva Fuerza Civil es la policía más completa, más equipada y mejor calificada de toda América Latina y por supuesto México”, declaró García en un acto reciente.

La estrategia de blindaje territorial se completa con la construcción de un nuevo regimiento militar en Cerralvo, fortaleciendo la cobertura estratégica en el noreste del estado.

“En estos tres años hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en la Nueva Fuerza Civil. Los helicópteros, el Black Hawk, la División Aérea, las más de 100 Black Mambas y su división Blindada, las más de mil 200 patrullas para nuestros elementos. Todo el apoyo en infraestructura que hicimos en los Campos. Todos los destacamentos que hoy blindan todas las entradas y salidas de Nuevo León”, subrayó el mandatario estatal.

Se indicó que la colaboración del Ejército, la Fiscalía, la Nueva Fuerza Civil y los municipios han dado como resultado una reducción en todos los indicadores: reducir un 84% los homicidios con respecto al año pasado y 61% respecto a septiembre del 2024, y un punto destacable, es que se registró la tasa más baja desde el 2016.

DIVISIÓN AÉREA, BLINDAJE TERRESTRE Y DIVISIONES DE ÉLITE

El poder operativo de la corporación consolidó su división aérea, que ahora cuenta con nueve helicópteros y un Black Hawk totalmente equipado con blindaje y tecnología de última generación, incluyendo visores nocturnos NVG.

En tierra, Fuerza Civil cuenta con la primera división blindada del país, con más de 80 vehículos tácticos Black Mamba, diseñados para enfrentar escenarios de alto riesgo.

Este músculo blindado, junto con más de mil nuevas patrullas, incrementó la cobertura operativa en carreteras, municipios rurales y la zona metropolitana, donde la profesionalización ha sido clave.

La Nueva Fuerza Civil creó siete divisiones especializadas: blindada, aérea, canina K9, médica táctica, fuerza de tarea táctica (FTT), caminos e inteligencia, a las que se suman unidades recientes como la División Ambiental, la especializada en transporte y el grupo de búsqueda de personas, permitiendo actuar en escenarios de alto impacto y prepararse para eventos internacionales como el Mundial FIFA 2026.

OBRA INSIGNIA DE LA ESTRATEGIA

La obra insignia de la estrategia es el Cuartel General de Fuerza Civil, en construcción sobre la avenida Morones Prieto.

Este complejo de 20 niveles y 30 mil metros cuadrados integrará al C-5, Ejército, Guardia Nacional y autoridades locales, con capacidad para albergar hasta 1,200 elementos.

“Toda esta inversión se seguirá haciendo. Vamos por más destacamentos, vamos por más Black Mambas, vamos por más helicópteros, viene en diciembre la nueva construcción del nuevo edificio de la nueva Fuerza Civil aquí en Morones Prieto, donde va a estar el nuevo C-5, donde va a estar la inteligencia y la Mesa de Coordinación”, anunció García.

Un factor clave en la consolidación del modelo, aseguraron, ha sido labor de Gerardo Escamilla Vargas, titular de Fuerza Civil, quien encabeza la estrategia “Presencia Total”, reforzando puntos fijos, patrullajes y despliegues tácticos.

Bajo su mando, indicaron, se ha reforzado el Operativo Muralla para blindar las zonas rurales y evitar la penetración del crimen organizado, así como el Grupo de Coordinación Metropolitana.

"Este logro nos llena de orgullo porque es el reflejo de lo que ocurre en nuestro territorio. No es un premio, es una consecuencia. Es la respuesta de la población al trabajo real, al esfuerzo diario", expresó Escamilla.

MODELO DE SEGURIDAD

Según la ENSU del segundo trimestre de 2025, la Fuerza Civil se ubicó en el primer lugar nacional con un 74.5% en confianza ciudadana y 76.2% en percepción de efectividad.

La corporación cuenta actualmente con 6,987 elementos, con la meta de cerrar el sexenio con 7,000 policías activos, consolidando la mayor fuerza operativa en la historia de Nuevo León.

La combinación de inversión histórica, tecnología de punta y dirección estratégica ha consolidado un modelo que hoy es reconocido como referencia nacional e internacional.

El impacto más allá de las cifras, indicaron, se refleja en la vida diaria de los neoloneses: calles más seguras, carreteras blindadas y una ciudadanía que confía en su policía.