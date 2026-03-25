Considera Martha Herrera salir de la Secretaría de Igualdad

Herrera explicó que, en caso de postularse, contempla separarse del cargo como parte de una práctica de congruencia política

Luego de que trascendiera la posible salida de Martha Herrera de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como la eventual llegada del alcalde de Juárez, Félix Arratia, la funcionaria estatal negó que haya dejado su cargo.

Al término de un evento realizado en el municipio de Juárez, donde la dependencia estatal firmó un convenio con el Instituto de las Mujeres en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, Herrera aclaró que continúa en funciones, aunque confirmó que ha sostenido conversaciones con el gobernador Samuel García sobre su futuro político.

“Lo que les puedo decir es que por supuesto que he tenido estas pláticas con el gobernador durante finales del año pasado y principios de este año, y particularmente en las últimas semanas, porque me interesa mucho que se tome a mi persona de manera muy seria”, declaró.

Considera la posibilidad de buscar un cargo de elección popular

La secretaria señaló que será en las próximas semanas cuando defina si permanece o no al frente de la dependencia, al considerar la posibilidad de buscar un cargo de elección popular.

“Es una decisión que en mi vida política estaré tomando en las próximas semanas”, expresó.

Herrera explicó que, en caso de postularse, contempla separarse del cargo como parte de una práctica de congruencia política.

“Yo soy una persona que siempre he sido congruente con mis acciones y la reflexión que he tenido es que si uno busca un cargo futuro, pues tiene que tomar decisiones importantes como separarse de su cargo para tomar una distancia sana en ese ejercicio”, añadió.

No obstante, evitó precisar fechas para una eventual renuncia y subrayó que, por ahora, continúa desempeñando sus funciones al frente de la secretaria.

“No nos adelantamos, todavía no son las fechas para decirlo, pero precisamente me dedicaría a trabajar en mi carrera política, pero sobre todo en trabajar en favor de la gente”, dijo.

Finalmente, reiteró que, aunque ha dialogado con el mandatario estatal sobre el tema, hasta el momento no ha presentado su renuncia.