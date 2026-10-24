Conserva San Pedro primer lugar en seguridad en el país

El edil Mauricio Farah resaltó los resultados de la policía sampetrina tras alcanzar un 90.2 por ciento de confianza en la evaluación oficial.

San Pedro Garza García acumula 753 días consecutivos como el municipio con la menor percepción de inseguridad en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al tercer trimestre de 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, el municipio reafirmó su liderazgo nacional en seguridad, al registrar que el 94.2 por ciento de sus habitantes se siente seguro de vivir en la ciudad, cifra que lo coloca nuevamente en el primer lugar entre las localidades evaluadas.

Además, la Policía de San Pedro obtuvo un 90.2 por ciento de confianza ciudadana y una percepción de efectividad del 90.1 por ciento, indicadores que, de acuerdo con la administración municipal.

El alcalde Mauricio Farah destacó que estos resultados son producto del trabajo permanente de la corporación policial, las distintas áreas del Gobierno municipal y la participación de los ciudadanos.

“Estamos muy contentos de poder decir que una vez más la encuesta, la ENSU, que hace el INEGI, nos pone como el municipio más seguro de todo el país y también con los mejores servicios públicos que se tienen en México”, expresó.

Por otra parte, los resultados de la encuesta también posicionaron a San Pedro entre los municipios mejor evaluados en servicios públicos, con indicadores destacados en mantenimiento de parques y jardines, condiciones de las calles, limpieza de avenidas y atención al drenaje pluvial.