Consagran templo católico dentro del Cereso 1 de NL

El nuevo templo de la Parroquia Penitenciaria San Pedro y San Pablo busca fortalecer el acompañamiento espiritual y la reinserción en la sociedad

Este jueves la Agencia de Administración Penitenciaria llevó a cabo la consagración del Templo de la Parroquia Penitenciaria San Pedro y San Pablo, al interior del Centro de Reinserción Social Número 1 Norte, en Salinas Victoria.

Esta consagración forma como parte de las acciones para fortalecer los espacios destinados a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

El nuevo templo forma parte del eje de Arte, Cultura y Religión del modelo de reinserción y busca brindar a la población penitenciaria un espacio digno para el acompañamiento espiritual, la reflexión y el fortalecimiento de valores durante su proceso.

En la ceremonia incluyó la celebración de la Santa Misa, los ritos de dedicación y consagración, la bendición del recinto y la unción del altar y los muros.

Durante el acto también participaron personas privadas de la libertad en la danza y el coro de la iglesia.

En el evento, el párroco penitenciario, Pbro. Oscar Lomelín Blanco, agradeció a quienes hicieron posible la consolidación del espacio, especialmente a quienes participaron en su construcción.

La construcción del templo se completó en un plazo de ocho meses y contempla una oficina parroquial, salones de conferencias y usos múltiples, así como un balcón para el coro, entre otras áreas.

En la ceremonia estuvieron presentes el asesor del Sistema Penitenciario, Jesús Héctor Grijalva Tapia; el Nuncio Apostólico en México, Mons. Joseph Spiteri; el Arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera López; el párroco penitenciario, Pbro. Oscar Lomelín Blanco; autoridades estatales y penitenciarias, organizaciones de la sociedad civil, benefactores y familiares de personas privadas de la libertad.