Conozca los 'Datos en Juego', en el Museo del Acero horno3

Esta muestra explora la relación entre la ciencia, la tecnología y el futbol mediante piezas históricas, actividades interactivas y contenidos educativos

Para acercar a niños y jóvenes al conocimiento científico a través del deporte más popular del planeta, el Museo del Acero horno3 inauguró la exposición temporal “Futbol y Ciencia: Datos en Juego”.

Esta muestra explora la relación entre la ciencia, la tecnología y el futbol mediante piezas históricas, actividades interactivas y contenidos educativos, gracias a la colaboración de la colección privada Épica Fútbol y académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La Jefa de Atención al Visitante del Museo del Acero horno3, Marta Piñeyro Morcos, explicó que la iniciativa surgió como respuesta al interés que genera el futbol durante este verano debido a la Copa Mundial de Futbol 2026 y a la misión permanente del museo de despertar el interés por la ciencia y la tecnología.

“Decidimos hacer una exposición que hablara de lo que hay atrás del fútbol soccer, más allá del deporte y de la pasión. Queremos mostrar cómo detrás del fútbol existe ciencia, tecnología y un concepto llamado democracia física”, comentó.

Hay demostraciones científicas y actividades interactivas.

El subdirector de Posgrado e Investigación de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL, Jorge Zamarripa Rivera, dijo que se busca acercar a la sociedad el trabajo científico que se realiza en torno al deporte.

"A través de nuestros investigadores buscamos mostrar cómo se relacionan distintas áreas de investigación con el futbol y cómo la ciencia contribuye al desarrollo de los deportistas”, explicó.

Con actividades interactivas, los visitantes comprendan conceptos científicos mediante ejemplos prácticos, como dinámicas para medir el salto vertical, explicaciones sobre alimentación deportiva y ejercicios relacionados con el manejo de emociones y la presión competitiva.

Y los días martes del mes de julio, investigadores de la Facultad de Organización Deportiva ofrecerán actividades relacionadas con la ciencia aplicada al deporte.

UNA COLECCIÓN ÚNICA

La exposición reúne piezas pertenecientes a una de las colecciones privadas de futbol más importantes del mundo, que incluye objetos utilizados por los "grandes", como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona, David Beckham y Ronaldo Nazario, entre otros.

Lauro García, coordinador de Comunicación y Mercadotecnia de horno3, explicó que todas las piezas exhibidas fueron utilizadas por los jugadores en partidos oficiales, ya sea en competencias internacionales o en ligas profesionales.

La muestra explica cómo la ciencia influye en diferentes aspectos del fútbol. Se abordan la evolución tecnológica de la indumentaria deportiva, la física detrás de los goles más espectaculares y una sección sobre la diversidad física de los grandes futbolistas.

Uno de los mayores atractivos es la exhibición de uniformes del exportero mexicano Jorge Campos, presentados en una sala con iluminación especial que resalta los colores de sus diseños.

García invitó a la comunidad a visitar la exposición, incluida en el costo regular de entrada al museo.

"Queremos que las familias descubran cómo la ciencia explica muchos de los fenómenos que vemos en el futbol y que, además, puedan apreciar objetos originales de algunos de los jugadores más importantes de la historia”, expresó.

La exposición “Futbol y Ciencia: Datos en Juego” permanecerá hasta el próximo 30 de agosto en las instalaciones del Museo del Acero horno3, ofreciendo una experiencia que combina deporte, historia, tecnología y divulgación científica para visitantes de todas las edades.