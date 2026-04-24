Conozca 'Las 7 Maravillas Históricas de NL' en su edición 2026

Alrededor de 100 mil ciudadanos votaron para elegir las nuevas maravillas históricas de Nuevo León, que comprenden sitios, obras, costumbres y tradiciones

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El Consejo Metropolitano de la Crónica y CONARTE ya tienen los resultados del Concurso Anual "Las 7 Maravillas Históricas de Nuevo León", edición 2026.

Cien mil ciudadanos votaron por sitios, obras, costumbres, tradiciones y valores... y este año ganaron:

Maravillas Naturales:

1- La Presa Los Mimbres, en General Terán.

2- Los humedales, en General Zuazua.

Maravillas Culturales:

3- El Cabrito, herencia viva de Nuevo León

4- La longaniza, de General Terán.

Maravillas hechas por el hombre:

5- El Centro Histórico de Lampazos.

6- La Exhacienda de San Miguel, en Apodaca.

7- La Chimenea, en Céntrika, en Monterrey.

El cronista de Monterrey, Leopoldo Espinosa Benavides, destacó que el objetivo es enaltecer la cultura, la educación, la identidad y nuestro orgullo de pertenencia.

Los reconocimientos se darán el 6 de mayo, en el Centro de las Artes.

En ediciones anteriores han ganado:

El milenario Sabino Gordo, en General Terán.

El Río La Silla.

El ojo de agua, en Sabinas Hidalgo.

Las glorias y marquetas de Linares.

El Canal de Santa Lucía, en Monterrey.

La Parroquia de San Nicolás Tolentino, en San Nicolás

El Cerro de La Silla, en Guadalupe

El Río Sabinas, en Sabinas Hidalgo

El Cerro de la Popa, en Mina.

El baile del chotís, en Monterrey.

Los tamales, de Juárez.

El Acueducto, de Linares.

La Cruz del Montañista, en Guadalupe.

Los cuajitos de Cadereyta.

La Catedral de San Felipe Apóstol, en Linares.

La Misión de Nuestra Señora de Dolores, en Lampazos.

El Frontispicio de la Facultad de Medicina de la UANL.

El Cañón del Tragadero, en Rayones.

La Escuela y Prepa Técnica Pablo Livas.

La Reserva Baños de San Ignacio, en Linares.

El ahora polémico Arco de la Independencia, en Monterrey.

El Paraje La Laguna, en Higueras.

La Hacienda San Pedro, en Zuazua.

La Música Norteña, en General Terán.

El Ojo de Agua de San Diego, en Lampazos.

La Casa Universitaria del Libro, de la UANL.

Colegio Civil.

El Museo Metropolitano de Monterrey.

Las Luminarias, en Higueras.

El Santuario del Señor de la Expiración, en Guadalupe.

La tambora y el clarinete, en Linares.

El Río Ramos, en Allende.

Y el Parque Chipinque, en San Pedro.

Si usted no ha propuesto nada, hágalo para el próximo año.