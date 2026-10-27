Conoce el calendario de llegada de almas en Día de Muertos

El calendario tradicional inicia con el arribo de las mascotas y culmina con la visita de los adultos el 2 de noviembre.

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Del 27 de octubre al 2 de noviembre, las almas de personas y mascotas comienzan a llegar a la tierra para pasar Día de Muertos con sus familias, pero ¿sabías que, según la tradición, las almas no regresan al mundo de los vivos el mismo día?

Cada día está dedicado a recibir a grupos de almas distintas, y aquí en Info 7 te diremos las fechas establecidas, preparándote para recibirlas.

- El 27 de octubre: Está dedicado a recordar a las mascotas fallecidas, perros, gatos y otros animales que fueron de compañía en vida.

- 28 de octubre: Esta fecha está dedicada a todas aquellas personas que fallecieron en accidentes, hechos violentos o situaciones trágicas. (Se colocan diversas velas blancas en el altar).

- El 29 de octubre: Se dedica a recibir a las almas que fallecieron por ahogamiento o en accidentes relacionados con el agua.

- 30 de octubre: Este día, se honra a las almas solas, olvidadas o sin familia.

- 31 de octubre: Esta fecha se conoce para honrar y recordar a los bebés que no nacieron o que no fueron bautizados.

- 1 de noviembre: Conocido principalmente como el “Día de Todos los Santos”, es utilizado para recordar a los niños bautizados que fallecieron.

- 2 de noviembre: Conocido como el “Día de los Fieles Difuntos”, sirve como una fecha para recordar a todos los adultos.

Cada día almas llegan a la tierra, pero a todas se les honra de la misma forma.