Conoce al 'dueño' del Cerro del Topo Chico: Cacomixtle Norteño

Los senderistas del Cerro del Topo Chico reportaron un encuentro cada vez más frecuente con uno de los habitantes más carismáticos y enigmáticos de la fauna local: el Cacomixtle Norteño.

La usuaria Eguia Sarahi compartió una fotografía de este ejemplar durante su recorrido por el emblemático cerro, lo que ha despertado el entusiasmo de los amantes de la naturaleza y ha puesto el foco en la biodiversidad que aún sobrevive en el área metropolitana de Monterrey.

A menudo confundidos con gatos o mapaches, los "Cacos" (Bassariscus astutus) son en realidad parientes cercanos de estos últimos.

Se distinguen por su larga cola anillada, sus grandes ojos oscuros y su agilidad para escalar zonas rocosas.

Aunque su naturaleza es nocturna y solitaria, en el Cerro del Topo Chico se han vuelto figuras conocidas. Sin embargo, su aparición ante los humanos no se debe a la búsqueda de alimento, sino a dos rasgos fundamentales de su especie:

Curiosidad: Son animales extremadamente observadores.

Territorialidad: Vigilan su entorno, lo que los lleva a acercarse a los senderistas para inspeccionar quién transita por su espacio.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD: ¡NO LOS ALIMENTES!

Las autoridades ambientales y grupos de senderismo han emitido una recomendación crítica para quienes tengan la fortuna de avistarlos: No darles comida.

"Es muy importante que, si te encuentras con uno, no lo alimentes. No tienen hambre; su acercamiento es por curiosidad natural", advierten los expertos.

Alterar su dieta con alimentos procesados o restos de comida humana puede dañar su salud y modificar su comportamiento silvestre. En su estado natural, el cacomixtle mantiene el equilibrio del ecosistema alimentándose de frutos silvestres, insectos, pequeños roedores y aves

CONSERVACIÓN DEL TOPO CHICO

El avistamiento de estos ejemplares es un recordatorio de la importancia de mantener limpio nuestro #CerroDelTopoChico. Al visitar estas zonas, se recomienda recoger la basura y respetar el hábitat de especies que, como el cacomixtle, son guardianes silenciosos de nuestras montañas.

El Horizonte publicó noviembre pasado que se pretendía construir un mega desarrollo inmobiliario en un área natural protegida del Cerro del Topo Chico. Derivado de esa investigación, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en coordinación con la Procuraduría Estatal, llevó a cabo una visita de inspección que culminó con la suspensión temporal total de actividades en un predio del municipio de Escobedo, donde se planeaba un desarrollo inmobiliario.

Asociaciones civiles, como Tulipán del Monte, y vecinos de Escobedo pidieron que se amplíe el polígono de la reserva natural del Cerro del Topo para preservar la flora y la fauna de la zona.