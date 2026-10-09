Conmemoran este nueve de octubre el Día Mundial del Huevo

Cada 9 de octubre se conmemora el Día Mundial del Huevo, un alimento sumamente popular en México al que millones de familias consideran el fiel protagonista de los desayunos matutinos.
¿Pero por qué se celebra?
La fecha busca reconocer su gran valor nutricional, su versatilidad culinaria y el papel clave que desempeña en la seguridad alimentaria global.
En el país se consumen más de 24 kg por persona al año, lo que equivale a unas 410 piezas.
“El huevo es un elemento por excelencia; la verdad es muy completo, nos aporta tanto proteínas, lípidos, algunas vitaminas, entonces es muy importante en nuestra alimentación como mexicanos, ya que forma parte de nuestro día. Aunque algunos contienen, por ejemplo, proteínas, algunos grasas buenas y también colesterol, además de algunas vitaminas, es un alimento muy bueno”, señalan especialistas en nutrición.
Los beneficios del huevo son elevados, destacando su aporte de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales:
- Contiene 13 vitaminas y minerales esenciales (como colina, selenio y vitamina D).
“El huevo en sí solo no nos hace daño; lo que nos hace daño es llevar una dieta alta en grasa, por ejemplo, usar muchos alimentos copiosos o muchos aceites. El huevo por sí solo no es malo; claro que hay que consumirlo con moderación, pero por sí solo no es malo”.
Además, se consolida como una fuente de alimentación accesible y completa para todas las edades.
Aunque existe un mito muy importante y controversial en torno a este producto sobre si comer grandes cantidades provoca colesterol, la respuesta es no: lo que incrementa el colesterol es la forma en que se prepara y se acompaña diariamente.
“Siempre recomendamos dar aceites más estables como el de aguacate, que alcanza temperaturas un poco más altas, e igual si no, alguno de oliva, pero que sea modificado para poder ser apto para la cocina. Bueno, para bajarle un poquito, porque muchas veces usamos el aceite más libre, como mucho, y ahí está el detalle; eso nos da muchas calorías, muchos lípidos y entonces hay que optar siempre por aceite en spray, que es una opción más práctica”.